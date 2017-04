Inès Fonteneau, Céline Ballot et Amandine Lasibille sont trois éducatrices de jeunes enfants. Toutes les trois Bisontines, elles ont décidé de créer une MEJE (maison d’éducatrices de jeunes enfants). D’un point de vue légal, ce sera une MAM (maison d’assistantes maternelles). Elles ont chacune l’agrément pour accueillir 4 enfants. Les enfants ne seront donc jamais plus de 12 dans ce nouveau lieu d’accueil innovant, situé en plein cœur du centre-ville.

"Pour nous, il était important de trouver un local au cœur de la ville, car les liens que nous pourrons faire avec le quartier sont très importants, précise Inès Fonteneau. Nous ferons beaucoup de sorties avec les enfants, et il fallait que tout soit facilement accessible à pied : aller acheter le pain, aller à la médiathèque, au marché, au parc…"

Le projet éducatif est le point central pour ces trois professionnelles de la petite enfance. Elles souhaitent prendre en compte l’enfant dans son environnement en tant qu’individu, avec respect, une notion primordiale. "La notion de plaisir sera également mise en avant, ajoute Inès Fonteneau. Dans le jeu, les activités proposées, dans les apprentissages…"

"Zou" ouvrira donc ses portes le 1er mai 2017, au 25 rue de la République à Besançon, dans un local de 150 m2. Les locaux sont ceux d’une ancienne agence immobilière, ils sont restés inoccupés un certain temps. Dès réception des clés en mars, des travaux de rénovation et d’aménagement seront engagés pour permettre l’ouverture aux jeunes enfants en mai. La MEJE sera ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 18h15. Le tarif est fixé à 4,60€/heure. La capacité d’accueil est de 12 enfants, de 10 semaines à l’entrée à l’école.

