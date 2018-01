La météo de ce week-end des 6 et 7 janvier 2018...

Samedi 6 janvier, quelques éclaircies pointeront le bout de leur nez sur la Franche-Comté. Dans la matinée il fera 8°C à Besançon et Lons-le-Saunier et 7°C à Belfort. A Vesoul, la pluie est attendue.

Dans l'après-midi, les éclaircies se généraliseront en Franche-Comté. Nous trouverons 11°C à Besançon, 9°C à Belfort, 10°C à Vesoul et Lons-le-Saunier.

Dimanche 7 janvier, le temps sera couvert mais Météo France n'annonce pas de pluie le matin en Franche-Comté. Il fera 8°C à Besançon et Lons-le-Saunier, 7°C à Belfort et Vesoul.

Pour l'après-midi, le temps sera plus nuageux dans le Jura et la Haute-Saône à la limite de la Côte d'Or. Les températures attendues sont : 7°C à Besançon, 6°C à Belfort et Vesoul. Le temps sera très couvert à Lons-le-Saunier avec 7°C.