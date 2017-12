La météo du week-end : du vent pour le jour de l'an

En Franche-Comté, les précipitations seront encore soutenues par endroit, mais se calmeront au fil des heures. Il pleut à toute altitude et la limite pluie-neige remonte au-dessus de 2.000 m d'altitude. Les températures oscillent de 2 à 7°C ce samedi matin et de 8 à 11°C pour les maximales. Les rafales de vent atteindront 60 à 80 km/h en rafale.

La journée du dimanche 31 décembre sera plus calme avec même de belles éclaircies et des températures relativement douces : de 6 à 10° en matinée et de 11 à 15°C dans l'après-midi. Une nouvelle dégradation abordera la région en fin de journée et pour la nuit du réveillon.

Du vent pour le jour de l'an

Pour le 1er jour de l'an 2018, la journée s'annonce très mitigée et grise avec le retour progressif d'un temps hivernal. De la pluie ne plaine et retour de la neige dès 1.000m d'altitude. Les températures seront en baisse : 1 à 6°C pour les minimales et de 3 à 9°c pour les maximales. La dépression Carmen va générer dès lundi matin 1er janvier des vents tempétueux sur une grande partie de la France. En Franche-Comté le vent soufflera de 90 km/h en plaine à 110 km/h sur les reliefs.