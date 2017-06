La navette Orchamps - piscine de Chalezeule reprend du service le 24 juin 2017 !

Elle relie le Pôle Orchamps et la piscine Chalezeule (arrêt juste devant la piscine) et effectue cinq allers et cinq retours par jour.

Les horaires de la navette :

Calendrier de la navette :

Samedi : 24 juin / 1 er juillet / 8 juillet

juillet / 8 juillet Dimanche : 25 juin / 2 juillet / 9 juillet + tous les dimanches (période été)

Tous les jours du lundi au dimanche à partir du 10 juillet jusqu'au 3 septembre inclus

Arrêts desservis :

Au niveau du pôle Orchamps, la navette piscine stationne sur l'arrêt périurbain de la ligne 71 ( le long des voies du tram, le plus proche de la sortie du pôle par le bd Blum ).

Au niveau de la piscine, un poteau provisoire dans le parking de la piscine matérialise le lieu d'arrêt de la navette.