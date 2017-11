La nouvelle BMW X3 disponible dans vos concessions Patrick Metz

La Nouvelle BMW X3 revendique des possibilités sans limites et exprime un réel désir de liberté.

Dès le premier regard, elle séduit par son allure captivante et tient toutes ses promesses au volant. La conduite partiellement autonome et la technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive procurent un confort de conduite de très haut niveau sur la route comme sur les chemins de traverse. Elle définit ainsi une fois encore de nouvelles références dans sa catégorie et fait passer un message clair : la différence réside dans la manière dont on atteint ses objectifs.

Le design

Le design de la 3ème génération de la BMW X3 donne une nouvelle interprétation de ce modèle à succès. Des proportions harmonieuses, des contours puissants et une largeur prononcée se conjuguent pour créer une impression marquante qui se prolonge dans un habitacle exclusif.

Dynamisme et efficience

Une mission claire : combiner dynamisme et sécurité. C'est la raison pour laquelle en toute situation, y compris par météo hostile ou sur terrain glissant, la Nouvelle BMW X3 procure un confort de conduite maximal tout en assurant une sécurité optimale. Un couple généreux, une puissance impressionnante et une agilité remarquable procurent une expérience de conduite unique.

Les services connectés

Rester connecté avec ses amis et le monde, utiliser des services exclusifs et des apps, consulter et envoyer des e-mails ou surfer sur Internet en Wi-Fi : en matière de connectivité et de confort, la Nouvelle BMW X3 règne sur sa catégorie. L'ergonomie innovante permet une symbiose parfaite entre le conducteur et sa voiture. Il en résulte une expérience de conduite qui établit des références centrée sur vos besoins et ouvre la voie à la conduite autonome. Pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : le Plaisir de conduire.

Nouveau concept BMW X2

Le nouveau BMW X2 viendra agrandir la gamme déjà riche de BMW. Il devrait être visible et commercialisé dans le courant du premier trimestre 2018. De ce que l’on sait, la version finale s’inspire pleinement du concept de base.

