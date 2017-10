ABC Sports : la nouvelle salle de sport ludique à Roche-Lez-Beaupré

Rendre le sport amusant

Les 450 m2 d'activités sportif laissent libre place à l'imagination dans la nouvelle salle ABC Sports. Deux trampolines ont été installés où les enfants "pourront sauter dans une fosse remplie de cubes en mousse", explique Florent Voynnet, le gérant. Des tapis de gym et des structures gonflables sont mise à disposition ainsi qu'un mur d'escalade de 4 x10m ! Dautres zones ont été créées comme celle d'équilibre sur slackline, de tir à l’arc où une autre avec des jeux en bois géants. Toutes ces zones sont en accès libre dès cinq ans "sous la surveillance obligatoire des parents", précise le gérant. "Des éducateurs sportifs professionnelles surveillent également et conseils les enfants et les adultes qui souhaitent pratiquer", précise-t-il.

Des séances de remise en forme

ABC Sports propose notamment des séances de fitness et de la gym "pour se remettre au sport ou garder la forme", souligne le gérant. L'aspect multisports permet de profiter d'outils inhabituels pour pratiquer une remise en forme ludique comme avec l' escalade, le trampoline, le slackline. Pour les classiques, les séances de remise en forme font travailler cuisses, abdos, fessiers, gainage, cardio, pompes...

Des prestations "sur mesure"

La salle de sports peut être mise à disposition sur réservation pour des anniversaires, séminaires... Elle peut accueillir 10 à 15 personnes et dispose d'un espace détente pouvant accueillir un trentaine de personnes : " Nous nous déplaçons pour animer des séances d’initiation sportive pour des enfants en centre de loisirs, dans les écoles... mais aussi des animations sportives pour adultes, du coaching particulier ou en petits groupes, arbres de Noël, séminaires nature", conclut Florent Voynnet.

Info +

ABC Sports : 7 impasse des As des Prés, Espace industriel de Beaupré, 25220 Roche-lez-Beaupré

Spécial Halloween : le 31 octobre 2017 de 14h à 19h30 et le 3 novembre de 19h à 22h venez déguisés pour profiter d'1h30 d'activité à 6 euros au lieu de 11 !

Salle de sport : à partir de 4€ pour 30 minutes d’activités, 45 minutes = 6€ 1h30 = 11 € Tarif réduit * 1h30 = 9€ *avec la carte avantages jeunes, pour l’achat de 10 entrées...Horaires : tous les après midi jusqu’à 19h30 (sauf le lundi) de 14h à 19h30 : les mercredis samedis dimanches (et du mardi au dimanche pendant les vacances) de 16h à 19h30 : les mardis, jeudis et vendredis (hors vacances)

Remise en forme : à partir de 4€ la séance. Sans abonnement on paye à la séance. 1 séance = 5 € 10 séances = 45 € 20 séances = 80 €. Horaires : les mardis et jeudis de 19h30 à 20h30 Le samedi à 10h30 (RDV running)