La 13e nuit européenne des musées investit la Citadelle, le Musée du Temps et le Frac Franche-Comté...

Pour l’occasion, l’entrée sera gratuite au Musée du Temps où seront proposés des spectacles et des ateliers en famille en plus des visites habituelles.

La Citadelle ouvrira aussi ses portes gratuitement à la tombée de la nuit pour que les visiteurs puissent découvrir le site autrement avec des professionnels des musées, des artistes et des étudiants. De là haut, ils pourront aussi « profiter de la vue exceptionnelle sur les lumières de Besançon ».

Le Frac Franche Comté propose une entrée libre pour découvrir ses deux nouvelles expositions monographiques et deux projets inédits. L’un sera consacré aux des musiques minimalistes américaines et de leurs influences et l’autre à un projet de médiation slamée avec le collège Lumière de Besançon.

Info +

La Nuit européenne des musées est l'ouverture exceptionnelle, simultanée et le plus souvent gratuite de musées européens durant une soirée afin d’inciter de nouveaux publics, notamment familial et jeune, à pousser les portes des musées.

Infos pratiques