La patinoire La Fayette sera exceptionnellement fermée le 1er avril 2018 : pourquoi ?

Les 2 et 3 avril 2018, l'équipe de France féminine de hockey sur glace se préparera pour le mondial D1A lors de deux matches face à l'Allemagne à la patinoire La Fayette à Besançon. Le mondial se déroulera du 8 au 14 avril 2018 à Vaujany en Isère. Elle affronteront le Danemark pour commencer la compétition et rencontrerons également la Norvège, le Danemark, laHongrie et la Slovaquie.

En attendant, les filles affronterons l'Allemagne à Besançon pour se préparer. Voici le programme :

Lundi 2 avril à 19h

Mardi 3 avril à 12h

Infos +