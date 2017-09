La Pâtisserie de Romain, le blog gourmand d'un Jurassien passionné…

maCommune.info : qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire un blog ?

Romain : "Des blogs il y en a des tas sur le web. Beaucoup propose des recettes très intéressantes. Dans ce choix, je ne trouvais pas forcément les articles adaptés aux recettes, souvent compliquées à comprendre.

La création d’un blog n’est pas anodine et ne se prend pas sur un coup de tête. Pour ma part j’ai beaucoup réfléchi, car cela demande une forte implication. Je pâtisse depuis très longtemps pour mes amis, ma famille. À chaque nouvelle recette, tout le monde me demandait la recette et me demandait des conseils quand il loupait quelques choses.

Finalement je me suis lancé en proposant des articles, des recettes à mes lecteurs avec une méthode pour les réaliser le plus simplement possible.

La nouvelle génération des grands chefs pâtissiers beaucoup plus présente dans les médias comme Christophe Michalak, Sébastien Bouillet, Christophe Adam ou Yann Brys y sont pour beaucoup !! Ils ont dépoussiéré l’approche et ont rendu les lettres de noblesse à la pâtisserie en la rendant rock and roll et encore plus gourmande, inventive."

mC : Que proposez-vous sur votre blog ?

Romain : "La Pâtisserie de Romain propose des recettes que j’ai testées personnellement et des créations personnelles. Si une recette ne convient pas à mes critères comme le goût, la présentation ou le taux de sucre (très important à mes yeux), je ne la publie pas ou la remanie pour avoir un résultat satisfaisant. Elles sont adressées à tout le monde, de la pâtissière novice jusqu’à la personne expérimentée.

Vous trouverez des recettes simplissimes comme des cookies ou des tartes, mais des pâtisseries de haut vol, des recettes de grands pâtissiers très compliquées techniquement. J’en propose avec des ingrédients originaux comme par exemple le sucre d’érable dans l’entremets Canada. Une découverte tellement gourmande que j’en suis devenu addict.

La plupart des recettes sont expliquées étape par étape avec des photos personnelles à l’appui pour ne rien louper. Il y a même des vidéos pour les gestes plus techniques. Je teste aussi beaucoup de produits, d’ustensiles de pâtisserie.

Mon objectif est de proposer les recettes réalisables par tout le monde même les plus compliquées en décryptant tous les termes techniques que l’on peut rencontrer dans certaines recettes."

mC : Depuis quand êtes-vous un passionné de pâtisserie ?

Romain : "La pâtisserie comme la cuisine est une véritable passion grâce à une seule personne, ma maman. Dès tout petit, elle avait à cœur de me transmettre l’art de la cuisine et de la pâtisserie.

Aujourd’hui quand je propose à mes parents de goûter mes réalisations, la réponse est immédiate : on arrive tout de suite.

Depuis, je me documente, je parcours les salons, je suis les grands concours comme par exemple celui de Lyon lors du Sirha, les championnats du monde de pâtisserie.

Mon rêve, participer à un concours télévisuel pour me confronter à des passionnées et des personnes de mon niveau."

mC : Qu'aimez-vous le plus dans la pâtisserie ?

Romain : "Ce que j’aime le plus dans cet art (car pour moi c’est un art à part entière), c’est de voir le résultat que l’on peut avoir avec des ingrédients simples. Un peu de sucre, quelques pincées de farine, des zestes de citron un peu de cuisson et on obtient une tarte au citron meringuée.

Mais ce que j’aime quand je pâtisse, c’est de travailler le chocolat et le caramel. C’est tellement beau de voir une matière si noble et se rendre compte de toutes les possibilités de transformation que l’on peut obtenir me subjugue. Quand je vois les statues en chocolat de Patrick Roger, je reste sans voix à chaque fois."

mC : Exercez-vous une activité professionnelle en dehors du blog ou consacrez-vous tout votre temps à votre blog ?

Romain : "Dans la vie, je suis aide-soignant. Un métier qui se veut dans la bienveillance et le partage tout comme la pâtisserie. Mon blog me prend beaucoup de temps, car je suis toujours à la recherche de recettes originales à proposer à mes lecteurs. Du matin au soir, je pense pâtisserie. J’en parle même régulièrement à mes patients qui bavent de gourmandises en écoutant mes recettes."

mC : Quel est votre dessert préféré ?

Romain : "Mon dessert préféré ? Je dirai tout ce qui contient du chocolat. Je propose à mes lecteurs deux recettes comme le fondant au chocolat et un entremets chocolat caramel beurre salé. Une pure gourmandise !"

Infos +