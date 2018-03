La pendule de votre radio réveil ou de votre four retarde ? C'est à cause du Kosovo !

Depuis le début de l'année et jusqu'à début mars, le retard cumulé sur les pendules des appareils électriques est de six minutes. Tout de même ! Ne cherchez pas un quelconque dysfonctionnement de votre appareil. Selon l'association Entos-E, l'explication vient de la fréquence de 50 hertz par seconde sur laquelle les appareils se calent pour le fonctionnement de l'horloge. Or, la moyenne calculée depuis début 2018 est de 49,996.

L'association explique le phénomène par une baisse significative de la production d'électricité du Kosovo. La Serbie, dans une moindre mesure, est également mise en cause. Les deux pays sont en fait en pourparlers pour intégrer l'influent groupe des pays "gestionnaires de réseaux de transport d'électricité".

Cette diminution de l'électricité injectée au niveau européen fait baisser la moyenne de la fréquence sur laquelle sur régulent les horloges des appareils électriques. C'est pour cette raison que ce retard de 6 minutes ne concerne pas les Smartphone ou tout autre appareil recherchant l'heure sur internet.

Alors que les autres pays ne souhaitent pas injecter plus d'électricité, Entos-E réclame que le Kosovo et la Serbie reviennent à une production "normale" d'électricité afin de faire remonter la fréquence. En attendant, remettez vos pendules l'heure !