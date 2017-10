La permanence de Fanette Charvier (LREM) et la CCIT du Doubs taguées

"Mort au roi", "a bas la démocratie", "En marche en plein dans la merde…" : la permanence de la députée de la première circonscription a été dégradée avec des inscriptions en lettres noires la nuit dernière au 7, rue des artisans à Besançon . Fannette Charvier a immédiatement réagi sur Twitter. "Je condamne avec la plus grande fermeté la dégradation de ma permanence. Loin de la conception du dialogue que je prône. Plainte déposée."

A 1km de là, les façades de la CCIT du Doubs et de l'école Iméa ont également subi des dégradations.

Le maire LREM de Besançon a également tenu à condamner avec la plus grande fermeté ces "actes absurdes". "S’en prendre, aux élu(e)s, aux partis politiques, aux institutions dont la vocation est d’œuvrer pour l’intérêt général, revient à bafouer la démocratie et l’esprit républicain de notre pays. Comme Maire et comme citoyen, je n’accepte et n’accepterai jamais ces attitudes inconséquentes. J’espère que les auteurs seront rapidement identifiés par les services de police pour répondre de leurs actes devant la justice" a déclaré Jean-Louis Fousseret dans un communiqué.