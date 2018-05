La présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté est à Hong Kong...

La présidente est accompagnée de Patrick Ayache, vice-président de la Région en charge de l’action internationale, du tourisme et de l’export, de Rémy Laurent, président de la Chambre régionale de commerce et d’industrie, d’acteurs de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, ainsi que d’une cinquantaine de représentants de domaines et négoces de la grande Région présents sur le pavillon régional du salon Vinexpo, rendez-vous mondial de la viticulture.

A cette occasion, la Région a souhaité marquer son soutien à la politique export des maisons de vin et à l’attractivité touristique du territoire en organisant, avec l’appui du Comité régional du Tourisme et de la Chambre de commerce internationale régionale, un séminaire de formation à l’attention des principaux agents de voyage et tours operators.

Cette semaine de la Bourgogne-Franche-Comté à Hong Kong permettra aussi de présenter la Bourgogne-Franche-Comté aux médias locaux lors d’une conférence de presse réunissant une trentaine de journalistes de Hong Kong et de Chine continentale.

Rencontre avec le ministre des Finances du gouvernement de Hong Kong

Lors de son séjour, Marie-Guite Dufay rencontrera par ailleurs Paul Chan Mo-Po, ministre des Finances du gouvernement de Hong Kong afin de "renforcer les liens" qui existent avec Hong Kong depuis 2010, le consul de France et la présidente de la Chambre de commerce française, et échangera avec une quinzaine de représentants de la communauté d’affaires françaises, "relais et appui précieux pour le développement à l’international des PME de Bourgogne-Franche-Comté", est-il précisé dans un communiqué.