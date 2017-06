"Livres dans la boucle" est un "évènement régional de Bourgogne-Franche-Comté qui participe au rayonnement de la région" explique Jean-Louis Fousseret, président de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon et maire de Besançon. "J'ai d'ailleurs invité la nouvelle ministre de la culture à venir pour cette édition du livre", précise-t-il.

Avec 22.000 visiteurs attendus sur deux jours, le festival du livre est "dans un esprit de mobilisation avec les acteurs des médiathèques et les scolaires pour atteindre tous les publics potentiels" ajoute Gabriel Baulieu, 1er vice-président du Grand Besançon en charge des finances. "La région entre dans la boucle. Le festival s'inscrit dans la politique culturelle de la région. Nous avons encore beaucoup de choses à construire avec les centres régionaux du livre", poursuit Laurence Fluttaz, région BFC vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine.

Deux thématiques seront mises à l'honneur pour cette édition 2017 : "Les écrivains et les faits divers" et "la littérature et la musique". Elles ont été pensées en lien avec l'actualité locale comme "le 70ème anniversaire du festival international de musique de Franche-Comté ainsi que Détonation" précise Jean-Louis Fousseret.

Les nouveautés 2017

Un président d'honneur Marc Dugain

Une grande invitée : Claudie Gallay

Un nouveau site : Place de Révolution à Besançon avec un chapiteau de 1.000 m2, 220 auteurs sur trois jours, un espace dédié à la jeunesse.

Un rayonnement plus large : au sein de l'agglomération à travers ses médiathèques

Ouverture au public dès le vendredi 15 septembre avec une nocturne

Une cinquantaine d'animation sur différents sites pour "valoriser" la création littéraire et la "littérature contemporaine".

Un vingtaine de rencontre dans les écoles de l'agglomération

Le festival dans la ville à Victor-Hugo, à l'hôpital Saint-Jacques, au Crous, au Scénacle, à la Rodia et dans les médiathèques (Saône, Saint-Vit, Devecey, Palente, Montrapon et Planoise) et les écoles…

Les têtes d'affiche du festival

Marc Dugain

Claudie Gallay

Carte blanche à Delphine Coulin , Christophe Honoré , Gérard Lefort , Alice Zéniter

, , , Performance d'auteurs : Philippe Besson , Valentine Goby , Eric Reihnardt, Daniel Picouly

, , La rentrée littéraire : Sorj Chalandon, Guillaume Poix,

L'évènement : Maryam Madjidi

Un hommage à Carson McCullers avec Clotilde Courau et Irène Jacob

Info +

Vendredi 15 septembre 2017 de 15h à 20h

Samedi 16 septembre 2017 de 10 à 19h

Dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 18h