La Fabrique à Entreprendre est une marque déposée par la Caisse des Dépôts pour fédérer et renforcer la visibilité des acteurs et dispositifs d’aide aux créatrices et créateurs d’entreprise. L'objectif est de favoriser l'implantation dans chacun des départements de la Bourgogne Franche-Comté des "Fabriques à Entreprendre" dans les territoires dits fragiles comme les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou encore les zones de revitalisation rurales.

"Cet appel à projets permettra en outre d’offrir un dispositif complet au service de la création d’entreprises, allant de la détection au suivi post création en passant par l’accompagnement et le financement. Il organisera aussi sur le terrain la complémentarité des acteurs de l’accompagnement économique et en assurera une organisation efficace et lisible pour les porteurs de projets retenus" indique la Région.

L'objectif est d'accompagner 150 porteurs de projet par an dans chacune des Fabriques à Entreprendre à l'aide d'une enveloppe prévisionnelle et pluriannuelle de 1,6 million d’euros.

Calendrier :

Date limite de dépôt des candidatures : 15 décembre 2017.

Candidats éligibles

Associations loi 1901,

Établissements publics

Établissements privés d’enseignement,

Collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales.

Les porteurs de projets doivent avoir impérativement leur siège en Bourgogne-Franche-Comté. Les associations nationales et établissements publics qui ont une délégation sur le territoire régional peuvent être éligibles à condition de démontrer l'implication effective de cette délégation dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet présenté.

Les candidatures devront être adressées à l’attention de Madame la Présidente du conseil régional et déposées à l’hôtel de région contre récépissé de dépôt ou envoyées, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

Mme la Présidente du conseil régional Appel à projets Initiatives pour l’entrepreneuriat dans les territoires fragiles Direction de l’Économie 4 square Castan CS 51 857 25031 Besançon CEDEX

Une copie de la candidature sera envoyée par courriel aux adresses suivantes :