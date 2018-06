La rue Bersot déroule son tapis rouge ce samedi...

La quinzaine de boutiques d'habillage de la rue Bersot fera défiler, sur une quarantaine de mètres de tapis rouge, des mannequins amateurs, habillés avec leurs produits. Les mannequins seront "de toute taille, de tout âge, de toute corpulence" précisent "les deux Karine", instigatrices du projet (l'une est gérante de la boutique Gecko, rue Bersot, et l'autre travaille dans l'événementiel). La date et les modalités du casting seront établies au cours du mois d'avril.

Les boutiques de vêtements et d'habillage ne seront pas les seules à être concernées par la manifestation ; les restaurateurs y participeront eux-aussi en organisant des "opérations clients" le jour J. "La salle de boxe fera même une démonstration de plusieurs sports de combat, non loin d'une animation de… Maquillage professionnel" s'amuse Karine. Le tout dans l'ambiance d'un DJ et d'un animateur radio, "qui se chargeront de réveiller le monde."

"En quatre ans de boutique, je n'ai vu aucune animation"

Le but de l'événement est de "mettre en avant les boutiques de la rue Bersot", que ses commerçants ne trouveraient "pas assez animée". Selon Karine, "l'essentiel des animations sont concentrées en centre-ville. Alors que c'est une rue attrayante, avec ses bars, restaurants et boutiques indépendants" se désole-t-elle. "En quatre ans, je n'ai vu aucune animation pour promouvoir la rue ; ayant pris exemple sur d'autres villes, on a mobilisé les commerçants et tous ont joué le jeu".

Les deux Karine prévoient deux heures de "show" dès 14h30, le samedi 9 juin prochain ; les détails du casting, qui sera "ouvert à tous", seront dévoilés autour du 17 avril 2018.