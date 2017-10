La section de recherche de la gendarmerie à Besançon résout une affaire d'homicide

Un homme, salarié d’un restaurant de la ville, avait trouvé la mort au mois d'août après avoir reçu un coup de couteau à la carotide. C’est sur le parking devant son immeuble situé allée Roger-Pierrey que la victime avait été frappée et "s’était effondrée avant de décéder durant son transport au CHU de Besançon", nous précise la gendarmerie nationale.



Selon l’enquête ouverte par la gendarmerie en flagrance (section de recherches de Besançon et brigade de recherches de Lure), deux hommes avaient alors pris la fuite à bord d’une voiture après une violente dispute avec la victime.

La présence du propriétaire du véhicule a été établie par les investigations. L'homme a été interpellé dans le temps de la flagrance. Il a reconnu sa participation au crime. Une information judiciaire avait été ensuite ouverte au Tribunal de Grande Instance de Besançon.

Présenté le 7 août 2017 devant un juge d’instruction de Besançon il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le second protagoniste de l’affaire avait, lui, réussi à s’enfuir. Il était alors toujours activement recherché.

L’enquête sur commission rogatoire confiée à la section de recherches de Besançon et à la brigade de recherches de Lure s'est poursuivie : le 10 octobre à 9h00, le second mis en cause est interpellé à son domicile de Villeneuve-d’Ascq avec le concours des PSIG de Douai et de Baisieux. Pendant sa garde à vue, il a reconnu avoir accompagné le premier mis en cause à Luxeuil-les-Bains le 4 août 2017. Le 12 octobre 2017, il a été présenté devant la juge d’instruction, mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Vesoul. L'instruction se poursuit pour déterminer la participation exacte de chacun.