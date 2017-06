La semaine des Émergences : à la découverte des nouveaux artistes

Le dispositif offre un module d’accompagnement complet et durable (conseil, accueil en résidence, soutien financier, aide au développement des moyens de communication et à la professionnalisation). Il permet aussi aux artistes de tester en conditions réelles leur création et d’obtenir une réelle visibilité vis-à-vis des lieux de diffusion (scènes et théâtres, festivals).

Depuis 2006, 60 groupes, compagnies et collectifs ont été accompagnés par la ville de Besançon dans le cadre de cette semaine des Émergences. Chaque année, de nombreux projets sont présentés dans le cadre de l’appel à candidature pour la semaine dédiée "témoignant de l’attrait toujours renouvelé de ce dispositif" précise la ville de Besançon.

Les trois projets soutenus dans le cadre de la semaine des émergences

¡ Ciel ! par Tralalère

Conte musical jeune public / dès 18 mois. Un voyage entre terre et ciel, une aventure poétique à la recherche de notre enfance perdue dans les nuages . Le tout est chanté, conté et joué par Katia Berman et Jordan Teixeira.

Le mercredi 7 juin 2017 à 15h à l'Espace, les 2 scènes, à la Scène nationale de Besançon (Petite Salle).

Orphée Grand Fou, par "Lorfevre Duo"

Le Duo reprend et réadapte le mythe d’Orphée. Orphée apparaît sous les traits d’un chanteur pop en tournée avec son groupe les « Argonautes ». Rencontrant par hasard l’amour de sa vie, la belle Eurydice, il délaisse alors sa carrière. Mais c’est sans compter la vilenie de ses acolytes et de son directeur artistique, prêts à tout pour l’en dissuader. Agathe Llorca met en scène le myhte au violon et David Lefebvre à la guitare.

Le Jeudi 8 juin à 20 h au Petit Théâtre de la Bouloie Opéra de Poche

https://www.facebook.com/lorfevreduo

https://www.youtube.com/watch?v=XhEC0D3wBa0

Orkestra par Le Bastion

Les œuvres Classique deviennent électriques avec le groupe de 24 musiciens. Une rencontre innovante à la croisée des genres et de l’histoire de la musique symphonique, qui retranscrit les chefs-d’œuvre de la musique classique dans le répertoire des musiques amplifiées. Le tout sans chef d’orchestre…

Le vendredi 9 juin 2017 à 20 h 30 à La Rodia de Besançon.

http://www.lebastion.org

Les concerts dans gratuits dans les bars

Outre les scènes conventionnelles de la ville, les bars permettent de faire découverte des nouveaux groupes et dans l’animation de la vie culturelle nocturne. "Cette année encore, l’Arche, le Bar de l’U, Le Café International et Les Passagers du Zinc en association avec la Cellule, Mélodies en sous-sol et le CAEM vous présentent des pépites hip-hop, soul, swing, qui viendront enrichir la somme des belles découvertes de cette édition anniversaire" précise la ville de Besançon.

Blacklist

Rap Le mardi 6 juin – 21 h – Café International

site Blacklist et Facebook Blacklist

Jally

Funk/Reggae le mercredi 7 juin – 21 h – Bar de l’U Youtube et Facebook Jally

MooN

Trip-hop – Jazz, le jeudi 8 juin – 21 h – Les Passagers du Zinc https://moonfan.bandcamp.com/releases et Facebook MooN

Krachta valda