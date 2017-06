La SNCF innove : nouveaux trains inOUI, accès au wifi...

Le groupe étendra son offre, suite au TGV Tours-Bordeaux, sur l'axe Paris-Bordeaux puis en direction de Lyon et de Strasbourg d'ici la fin de l'année. En 2018, le TGV inOUI se généralisera petit à petit.

15 millions de nouveaux passagers sont attendus d'ici 2020. La SNCF estime" que les nouveaux clients viendront pour moitié de l'avion, pour moins d'un quart du covoiturage, et le tiers restant n'aurait pas voyagé".

C'est une "transformation vers le service" pour la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, avec des agents formés pour "évoluer vers le service, leur faire adopter une nouvelles posture vis-à-vis des voyageurs, qui est plus attentive, plus attentionnée", à bord ou à quai.

Guillaume Pepy, le président du groupe précise que "TGV restera le nom du train et du système, ce qu'on fait simplement c'est qu'on baptise un service qui aujourd'hui n'a pas de nom".

Pas d'augmentation de prix

Un nouveau service "plus proche du client" sera proposé à bord de ces nouveaux TGV "ca se fait par étapes, ça démarre le 2 juillet (avec l'ouverture de la ligne Paris-Bordeaux, NDLR), et ça sera pour 80% terminé fin 2018, et totalement début 2020", a détaillé Guillaume Pepy.

"C'est sans augmentation de prix, il ne s'agit pas d'en faire un produit de luxe", assure encore le président de la SNCF, qui met en avant la baisse de 6% des prix du TGV (hors Ouigo) depuis 2015.

2, 5 milliards d'euros investis

Le groupe public va investir 2,5 milliards d'euros d'ici 2020. la société a programmé de la rénovation de trains, l'installation de portes d'embarquement à quai soit la fin des contrôles par le chef de bord, la formation des agents et de nouveaux services comme le wifi.

Accès au wifi, développement du low-cost

Les clients auront normalement accès à internet gratuitement d'ici 2018 dans les trains sans augmentation de prix. En étendant son offre, la SNCF souhaite pérenniser l'offre low-cost avec Ouigo depuis 2013. Ce mode de transport doit passer de 5 à 25% avant l'ouverture de possibles concurrences.

(Avec AFP)