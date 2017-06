La star de Top Gear victime d'un spectaculaire accident de la route en Suisse

Hammond a effectué une sortie de route au volant d'une Rimac Concept One, une voiture électrique de sport fabriquée en Croatie qu'il essayait pour la deuxième saison de sa nouvelle émission, The Grand Tour, produite par Amazon. "Richard était conscient et pouvait parler, et il s'est extirpé lui-même de la voiture avant qu'elle ne prenne feu", a indiqué un porte-parole de cette émission.

"Il s'est fracturé un genou" et a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Saint-Gall, dans le nord-est de la Suisse, a-t-on indiqué de même source. Son collègue Jeremy Clarkson a twitté: "c'était le crash le plus énorme que j'ai jamais vu et le plus effrayant, mais heureusement, et de manière incroyable Richard a l'air à peu près ok."





Richard Hammond, s'est sorti sans blessure grave d'un sérieux accident de la route en Suisse. https://t.co/pDTAnVJouG pic.twitter.com/nobsh9rUYl — Sébastien Otto (@Sebn00) 10 juin 2017

Clarkson et Hammond présentaient auparavant Top Gear, une émission de la BBC extrêmement populaire consacrée à la voiture, dont Clarkson a été licencié en 2015 pour avoir frappé un producteur. Hammond a passé deux semaines dans le coma, entre la vie et la mort, après avoir été blessé à la tête dans un accident alors qu'il pilotait un véhicule à réacteur à 463 km/h en 2006. En mars dernier, il avait rassuré ses fans en assurant être en pleine forme malgré "de nombreuses chutes" à moto lors d'un tournage pour The Grand Tour au Mozambique.