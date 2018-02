La toiture d'une maison isolée totalement détruite par un violent incendie

La toiture d'une maison de trois étages est partie en fumée ce dimanche. Trois lances à incendie dont une installée sur une échelle ont été nécessaires pour maîtriser le feu. Malgré la rapidité des pompiers, la toiture s'est totalement embrasée. Les occupants de l'habitation ont été relogés et ne sont pas blessés. Les causes et circonstances de l'incendie ne sont pas encore connues.