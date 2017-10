Campagne de travaux de voirie de cet automne

"Lorsque les travaux concernent uniquement la réfection de chaussée, ils se réalisent toujours en deux phases, sur un ou deux jours maximum. La première opération consiste à raboter la chaussée afin d’éliminer les marquages au sol et les couches superficielles d’enrobés. Elle est suivie par la pose du revêtement neuf", explique la ville de Besançon.

"Ces interventions nécessitent la fermeture à la circulation de la portion de rue concernée et des interdictions de stationnement. Des déviations sont mises en place par les services municipaux, et les riverains sont systématiquement prévenus par des panneaux d’informations en place dans les jours qui précèdent et des courriers diffusés dans les boites aux lettres", poursuit-elle.

Le programme des semaines à venir :

Rue Proudhon : réfection de trottoirs depuis le 18 septembre puis réfection des enrobés les nuits du jeudi 26 au vendredi 27 et du vendredi 27 au samedi 28 de 21h00 à 6h00. Interdiction de circuler.

: réfection de trottoirs depuis le 18 septembre puis réfection des enrobés les nuits du jeudi 26 au vendredi 27 et du vendredi 27 au samedi 28 de 21h00 à 6h00. Interdiction de circuler. Rue Jules Ferry : aménagement de sécurité devant l’école avec la création d’un plateau ralentisseur du 23 octobre au 8 novembre 2017. Interdiction de circuler.

: aménagement de sécurité devant l’école avec la création d’un plateau ralentisseur du 23 octobre au 8 novembre 2017. Interdiction de circuler. Chemin du Cul des Prés : réfection des enrobés le 20 octobre. Interdiction de circuler.

: réfection des enrobés le 20 octobre. Interdiction de circuler. Chemin des Journaux (enrobés) : à la suite des travaux de mise en accessibilité de la station de bus, réfection des enrobés les 24 et 25 octobre. Interdiction de circuler.

(enrobés) : à la suite des travaux de mise en accessibilité de la station de bus, réfection des enrobés les 24 et 25 octobre. Interdiction de circuler. Rue du Languedoc : Réfection des enrobés côté impair les 24 et 25 octobre. Interdiction de circuler.

: Réfection des enrobés côté impair les 24 et 25 octobre. Interdiction de circuler. Avenue Foch : Réfection des enrobés dans les deux sens de circulation les nuits du mercredi 25 au jeudi 26 et la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre. Interdiction de circuler.

: Réfection des enrobés dans les deux sens de circulation les nuits du mercredi 25 au jeudi 26 et la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre. Interdiction de circuler. Place Victor Hugo et rue des Martelots : des travaux GRDF rue des Martelots en journée du lundi 23 au jeudi 26 suivis des réfections d’enrobés la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 et la nuit du vendredi 27 au samedi 28 octobre. Interdiction de circuler. (Cf. courrier riverain en pièce jointe).

: des travaux GRDF rue des Martelots en journée du lundi 23 au jeudi 26 suivis des réfections d’enrobés la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 et la nuit du vendredi 27 au samedi 28 octobre. Interdiction de circuler. (Cf. courrier riverain en pièce jointe). Rue des Boucheries : Travaux de réparation de tampons d’eau pluviales, la nuit du lundi 23 et la nuit du mardi 24 octobre de 1h00 à 5h00.

: Travaux de réparation de tampons d’eau pluviales, la nuit du lundi 23 et la nuit du mardi 24 octobre de 1h00 à 5h00. Rue de Trey : aménagement de trottoirs du 6 au 17 novembre. Circulation sous alternat.

: aménagement de trottoirs du 6 au 17 novembre. Circulation sous alternat. Rue Pasteur : remplacement de la borne d’accès du 6 au 10 novembre, les personnes qui utilisent cette entrée du secteur réglementé devront se rendre à la borne Claude Pouillet.

Les travaux d’aménagement de l’avenue Gaulard se poursuivent. Les enrobés seront réalisés au cours de deux nuits durant la semaine du 30 octobre au 3 novembre.

La rue des Glacis sera mise à double à sens. Une première phase de travaux débutera à partir du 30 octobre avec peu de gêne à la circulation. Une voie sera neutralisée pour la pose de bordure

Info +

Lorsque d’autres aménagements de voirie ou des interventions sur les trottoirs sont nécessaires le chantier se déroule sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.