L'ADAPEI et Pôle Emploi s'engagent à soutenir les personnes handicapées mentales ou psychiques

de gauche à droite : Franck Aigubelle, Directeur Général de l’ADAPEI du Doubs, et pour Pôle emploi : Jean-François Locatelli, Directeur territorial Jura et Haute-Saône (au centre), et Claude Bonnet, chargé de mission Doubs et Territoire de Belfort© Pôle Emploi - cliquez sur l'image pour agrandir