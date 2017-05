Du lait frais livré à domicile avec la ferme d'Aïssey

C'est deux fois par semaines dans deux secteurs différents que le lait arrive dans des bouteilles de verre consignées chez les gens. Les livreurs commencent leurs tours vers 17h30 et ne terminent qu'une fois que tout le monde est livré. Le premier secteur, celui “de la vallée”, livre de Champlive à Nancray les lundis et jeudis et le deuxième secteur, celui “du plateau”, livre de Gonsans à Bouclans les mardis et vendredis. La date limite de consommation est de trois jours à partir de la traite qui est indiquée sur l’étiquette du bouchon de la bouteille.

Le ferme d'Aissey dénombre pour le moment une cinquantaine d'inscrits sur le site, et une forte demande de livraison au niveau des boulangeries.

Il existe un troisième secteur : celui de Besançon. Ici, les livraisons ne peuvent pas se faire à domicile mais des boulangeries intérieures et extérieures de la Boucle recoivent aussi les bouteilles de lait consigné.

Parmis elles, on retrouve la boulangerie des Carmes, mais aussi celles de la Citadelle, etc.

Et petite nouveauté, depuis février 2017 la ferme d’Aïssey vend aussi des oeufs à domicile.

Infos +

Pour recevoir son lait à domicile, il suffit de se créer un compte sur le site et s'inscrire à la vente.

Ferme d'Aïssey

GAEC CRETIN

2 Grande Rue 25360 AISSEY

03 81 60 40 12