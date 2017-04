"Ça peut vous arriver" de RTL soutient un ambulancier sans revenu

Présentée par Julien Courbet sur RTL, l'émission "ça peut vous arriver" s'est penchée ces 24, 25 et 26 avril 2017 sur le cas de Patrick Schmitt. Cet ambulancier a perdu son travail suite à la fusion avec l'hôpital nord Franche-Comté à Trévenans. Mais la situation est ubuesque. Il n'a pas été licencié et ne peut pas faire valoir ses droits au chômage. Et dans le même temps, il est toujours salarié...