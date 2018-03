L'ancien conservatoire de Besançon, un lieu chargé d'histoire

L'imposant immeuble trônant place de la Révolution a été construit en 1720. Il fut tour à tour grenier à blé, école d'horlogerie, école des Beaux-Arts et a abrité le conservatoire de Besançon.

Avant son changement de destination en logements, bureaux et commerce avec deux restaurants en rez-de-chaussée, le groupe bisontin SMCI s'est porté acquéreur du bâtiment, a décidé d'ouvrir les lieux aux habitants.

C'est la dernière fois que les Bisontins pourront visiter le lieu en l'état. "Comme promis, nous allons ouvrir l'ancien conservatoire aux Bisontins et à tous ceux qui souhaiteront visiter ce magnifique bâtiment avant les travaux de rénovation" indique Fabrice Jeannot, le président du groupe SMCI. "S’il y a un bâtiment à Besançon qui respecte le critère de l'habitat "durable", c'est bien celui-ci. À partir du moment où l'on respecte les fondamentaux que sont l'emplacement, la qualité architecturale et la qualité de construction et bien cela dure… "

Entrée libre et visites guidées le samedi 24 mars

Pour cette journée, l'entrée sera libre. La SMCI a également organisé des visites avec des guides conférenciers de l'office de tourisme de Besançon pour mieux comprendre l'histoire de ce bâtiment emblématique. Ces visites de 30 minutes environ s'étaleront sur toute la journée, mais il est prudent de réserver (rendez-vous sir le site SMCI ici) sur un créneau horaire.

