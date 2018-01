L'ancien président de l'Université de Franche-Comté Claude Condé est décédé

Claude Condé est né à Kehl, en Allemagne en juin 1951. Il a présidé l’université de Franche-Comté à Besançon de 2006 à 2012. Après six années passées à la tête de l’UFC, Claude Condé, qui en a été le 8e président aura aussi effectué le plus long mandat.

Maître de conférences en linguistique et informatique à partir de 1984, il a été professeur des universités en sémiotique et informatique des textes depuis 1992. Il a dirigé l’UFR des sciences du langage de l’homme et de la société de 2001 à 2006. Dès le début de sa carrière, ses travaux et recherches se sont articulés autour de trois axes : la linguistique, l’informatique et la statistique.

Directeur de l’équipe d’accueil LASELDI (laboratoire de sémio-linguistique, didactique et informatique) de l’université et co-animateur d’un pôle de la Maison des sciences de l’Homme du CNRS, le thème central de ses travaux actuels était l’analyse de discours en sciences et technologie des textes.

Il a été membre élu de la section "Sciences du langage" du Conseil national des Universités. Il a dirigé 9 thèses et publié 31 références bibliographiques.

Il a été reçu chevalier dans l'Ordre national du mérite (JO du 14 novembre 2010)