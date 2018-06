Nouvelle application : baladez-vous du temps de Vauban à Besançon

Quand on parle de Vauban à Besançon, on pense à la Citadelle, aux tours bastionnées ou aux remparts du parking Battant. Pourtant, le bâtisseur a construit de nombreux autres bâtiments, pas moins impressionnants mais qui n'existent plus aujourd'hui.

Des puces connectées sur des panneaux routiers...

Pour permettre aux bisontins, touristes ou simples curieux de contempler les oeuvres disparues de l'architecte, une application a été créée. Balade Vauban nous montre par exemple l'Arc de Triomphe anciennement placé au bout du pont Battant. En tout, une dizaine de bâtiments et constructions sont visibles grâce à Balade Vauban le long de la boucle du Doubs.

Pour les besoins de l'application, l'entreprise Worldplas, fabriquant de panneaux de signalisation routière, a créé des panneaux intelligents. Une puce implantée dans ces panneaux détecte à 60m les smartphones qui dotés de l'application.

...et des push

Après avoir reçu une notification, les mobinautes peuvent visionner le lieu, comme en réalité virtuelle, et se déplacer avec leur smartphone pour admirer les oeuvres de Vauban disparues.

Cette application est une initiative de la mairie, pour les 10 de l'inscription de l'oeuvre de Vauban au patrimoine mondial de l'Unesco. " Un an et demi de travail collaboratif a été nécessaire pour parvenir au résultat final. C'est une innovation, tout a été créé spécialement pour l'application. C'est un bon moyen pour mettre en valeur l'héritage culturel de la ville et se servir des technologies prouve encore une fois que Besançon est une ville connectée", explique Denis Gunes, dirigeant-fondateur de Worldplas qui avait déjà travaillé en 2016 sur cette technologie avec la "balade des gens célèbres" de Besançon (vidéo ci-dessous).