L'après-Noël : nos 4 astuces detox…

Astuce n° 1 – Fruits et légumes à volonté !

Après avoir mangé du foie gras, du pain, des viandes en sauce, des desserts très sucrés et gras, le système digestif a besoin de se reposer avec une alimentation équilibrée et variée. Les fruits et les légumes sont d'excellents détoxifiants ! Il est conseillé de privilégier les légumes verts, les salades, le potiron, le persil, l'ail, les fines herbes (surtout basilic et thym). Il est conseillé d'éviter les viandes rouges afin de produire moins d'acide urique.

Astuce n°2 – Boire de l'eau !

Le corps a été bien mal traité avec cet enchaînement de champagne, vins et autres digestifs pendant deux jours… Il a aujourd'hui particulièrement besoin d'être hydraté. L'eau est la meilleure des boissons !

Astuces n°3 – Les infusions les plus détox

Si l'eau vous ennuie, les infusions détoxifiantes sont une bonne alternative. Après les fêtes, les meilleures sont le pissenlit, le romarin, le fenouil, la menthe poivrée, l'artichaut, la badiane, le cassis, le souci, le réglisse, le bouleau, le persil, la chicorée ou encore les queues de cerise.

Astuces n°4 – Un peu d'exercice !

Le corps n'a pas besoin de lui faire faire un marathon après les fêtes, mais une marche rapide de 30 minutes par jour lui fera le plus grand bien pour éliminer les toxines après les fêtes, mais aussi toute l'année !