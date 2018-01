"L'art de la récup'" : appel à candidature pour animer l'événement dans le Haut-Doubs

Préval Haut-Doubs organise une programmation évènementielle L’Art de la Récup’ d’avril à juin 2018 avec une exposition d’artistes professionnels et amateurs et des ateliers valorisant le réemploi et la récup’. Dans ce cadre, Préval a lancé un appel à candidature jusqu’au 26 janvier 2018 auprès de particuliers et des professionnels pour animer des ateliers de récupération, réparation, tenir un stand d’exposition, animer une conférence, etc.