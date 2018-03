Laser Games : 550 mètres carrés pour se défouler à Chalezeule

Le Megazone, franchise bien ancrée sur Besançon mêlant Laser Games et Escape Game, s'est introduit en octobre 2017 dans la zone commerciale de Chalezeule. Le bâtiment s'est équipé d'une salle de Laser Games de 550 mètres carrés décorée à la "sauce Megazone", une ambiance post-apocalyptique tout en lasers et fumées.

Le site compte également quatre salles d'Escape Game, jeu de réflexion entre amis mêlant stress et enquêtes. Deux thèmes y sont proposés : un monde de pirates et le mystère d'un tueur en série. Trois à six personnes s'y rendent pour y résoudre des problèmes mathématiques ou logiques afin de pouvoir en sortir.

Pourquoi s'être installé à Chalezeule ?

"La zone commerciale de Chalezeule est en plein développement" explique Leslie Selvot, responsable du site, qui justifie l'emplacement du nouveau bâtiment. "Et il ne fallait pas non plus faire de concurrence au Megazone déjà installé sur le boulevard Kennedy".

Infos +

Megazone Laser Games – Escape Game Chalezeule

Adresse : 1A rue du Murgelot, 25220 Chalezeule

1A rue du Murgelot, 25220 Chalezeule Horaires : sur le site de Megazone Chalezeule

sur le site de Megazone Chalezeule Téléphone : 09.86.52.91.92

09.86.52.91.92 Tarifs : 9 euros adultes / 7 euros enfants (-12 ans) pour 20 minutes ; Vendredi soir, offre illimitée à 15 euros

Plus d'informations sur le site du Megazone.