L'association 1DSens fête son 5e anniversaire pendant trois jours dédiés au hip-hop à Besançon !

"Cinq ans d'activisme plus tard et une envie toujours aussi pressante de promouvoir le rap indépendant, 1DSens la téméraire soufflera ses cinq bougies pendant trois jours en entremêlant des artistes plastiques et musicaux aux envergures locales et nationales", souligne Corto Boss, chargé de communication à l'association.

Au programme :

Le 25 janvier aux Passagers du Zinc : Vesontio Noster Vicus + DJ Set

Soirée en collaboration avec le collectif bisontin Vesontio Noster Vicus, qui a pour passion la ville, le dessin, la peinture, l'exploration de lieux inhabituels et les appareils photo démodés.

Rendez-vous au PDZ donc pour la sortie de leur 2e livre sur le graffiti bisontin couvrant l'ensemble de la décennie 2004-2014. Tout en écoutant les DJ Masta, Nase et Wasta et re-découvrant les clichés de Mesh sur le parcours d'1DSens jusqu'aujourd'hui !

Le 26 janvier à l'Antonnoir : Time Bomb (DJ Niels, DJ Stresh, DJ Masta, DJ One)

DJ Masta ouvrira le bal avant que n’entrent en scène de sacrés DJ parisiens ! Ayant remporté bon nombre de récompenses, ils ont surtout officié au sein du mythique label Time Bomb aux côtés d’Oxmo Puccino : Dj Nels et DJ Stresh. On retrouvera DJ One en clôture de cette soirée de remerciements jusqu’au bout de la nuit…

Le 27 janvier à La Rodia (grande salle) : Medine, Brav et Tiers monde

Medine : Première à La Rodia pour Medine qu’on ne présente plus, originaire du Havre, tête d’affiche du rap français, il martèle depuis plus de 10 ans son discours a travers ces albums. De 11 septembre à Protest Song, en passant par des projets intermédiaires comme Table d’écoute 1 et 2 et, plus récemment, un EP surprise intitulé Démineur.

De retour en totale indépendance après son passage chez Because, Médine a décidé de revenir à ses fondamentaux : de la provocation, du rap compétitif porté par une voix rauque et des concepts inédits. dont ce cinquième album "Prose Elite" rendant hommage à Victor Hugo.

Brav : Un écorché vif qui a su se hisser sur la scène nationale du rap en quelques années. Brav propose un univers hybride aux influences hip-hop, rock et pop. Artiste atypique il livre un nouveau projet totalement inédit intitulé "Nous sommes".

Tiers Monde : 2016, année de la confirmation pour Tiers Monde qui revient avec un second album solo intitulé No Future. Deux ans après son premier solo Toby or not Toby, le rappeur franco-sénégalais ouvre ici de nouvelles perspectives avec un projet questionnant autant le monde actuel que sa propre personne. No Future n’est donc clairement pas un disque pessimiste.

DF & Cerky : Forts de l’expérience acquise au sein du groupe Artcore State of Mind, les deux acolytes ont sillonné la France, de concerts en open mic et proposent une musique percutante, de l’humour, de l’émotion, un rap riche et lourd de sens, sur des productions léchées et des scratchs millimétrés.

Infos +

Cinq ans de 1DSens

Les 25, 26 et 27 janvier 2018

Renseignements et tarifs sur https://www.facebook.com/asso1dsens/

