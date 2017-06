"Tels des aventuriers de l'arche perdue, des Indiana Jones à la mode bisontine, partez à la découverte des murs, cabordes (anciennes cabanes de vignerons), murgers, rigoles et caniveaux en pierre sèche, cachés sous le couvert de la forêt bisontine. Le GPS d'une main, l'appareil photo de l'autre, au fil des balades sur les anciens côteaux vignerons, vous arpenterez les sous-bois et les pelouses sèche pour repérer les éléments d'un patrimoine en pierre sèche oublié depuis des décennies" explique l'association.

Créée en 2013, l'association "Terrasses des Collines bisontines et d'ailleurs" poursuit son objet : restaurer, protéger et valoriser le patrimoine des anciennes terrasses viticoles. Après plusieurs années à restaurer des murs en pierre sèche, à mettre en place un troupeau de moutons d'Ouessant gérés par des bergers bénévoles pour entretenir les espaces rouverts, l'association souhaite poursuivre ce travail, débuté par de jeunes volontaires en services civiques et "constituer un groupe de bénévoles, arpenteurs-inventoristes- géographes amateurs". "Cet inventaire demandant du temps car il y avait près de deux mille hectares de vignes à Besançon au XIXème siècle. Nous recherchons des personnes bénévoles, passionnées par le patrimoine".

Pour devenir "explorateur" bénévole, pas besoin de compétence particulière, juste l'envie de passer du temps dans la nature "l'envie de participer à un projet collectif, seul ou à plusieurs, et la capacité à mettre en œuvre une méthode d'inventaire simple, en lien avec les outils actuels que sont le GPS, et l'ordinateur pour le transfert des données récoltées", indique Guillaume, l'un des bénévoles de l'association.

