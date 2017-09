Le 13e régiment du génie en plein entraînement sous les yeux des habitants de la Vallée de la Loue

De Maison-du-bois à Montgesoye, en passant par les villes de Bugny, Ouhans, Hautepierre-le-Châtelet et Lods, les militaires ont évolué en pleine nature pendant deux jours, emportant leur sac, affaires de campagne, casque et armement. La marche a été éprouvante sur les pentes de la vallée de la Loue, mais la beauté des paysages a récompensé les efforts de chacun. Les sapeurs ont pu notamment établir leur bivouac aux abords de la Source de la Loue et franchir les falaises au-dessus de Hautepierre-le-Châtelet le lendemain.

Après de tels efforts, la marche militaire s’est terminée à Montgesoye, d’où les sapeurs ont rejoint le camp du Valdahon pour une nouvelle journée d’exercices. Ils y ont pratiqué les savoir-faire propres au génie comme la manipulation de munitions, l’ouverture d’itinéraire piégé et la fouille opérationnelle.

Le vendredi 1er septembre, les sapeurs de la 6e compagnie de contre-minage ont ensuite retrouvé Ornans, ville avec laquelle la compagnie est binômée et entretient des relations privilégiées. Mr Sylvain Ducret, maire d’Ornans, a accueilli les sapeurs pour une démonstration de leurs matériels et savoir-faire. De nombreux enfants ont pu grimper en haut des véhicules blindés, tester les transmissions, et détecter des objets métalliques, encadrés par les sapeurs de la 6, fiers de pouvoir présenter leurs métiers et entretenir ainsi le lien armée-nation avec les habitants du Doubs.

