Le 19e régiment du génie fait une démonstration de son pont mobile près de Besançon...

Le pont mobile a ce mardi transporté 13 véhicules de types camions, grue Liebherr, engins de dépannage blindés et véhicules de la voie blindés. Maintenu grâce à de grandes bouées rigides, le pont est capable de supporter le poids d'un char Leclerc, soit environ 70 tonnes.

Pour construire le pont, trois EFA (Engin de franchissement de l'avant) sont assemblés. Une fois unis, un seul homme peut diriger le tout depuis un poste de commande situé sur le pont. Une fois en route, le pont se déplace à environ 10km/h.

Aujourd'hui, seulement 17 minutes et 10 personnes ont été nécessaires pour la mise en place du pont. Le colonel et chef de corps Christophe Bizien précise que ses équipes étaient "plus longues pour l'installation au début des entraînements et qu'elles seront encore plus rapides plus prochainement."

Quel est le but ?

Le but de la manoeuvre est de poursuivre l'entraînement, "pour que la section des franchisseurs soit la plus opérationnelle possible". Elle peut par exemple être appelée à Paris en cas de grande crue.

Le dispositif du pont mobile existe depuis une dizaine d'années. Il vise à franchir des coupures humides avec de gros engins. "En Europe, tous les 500 m à 2 km, il y a une rivière. On est obligé de maîtriser ce genre de savoir-faire", souligne le lieutenant Rémy Dufort. "Les ponts peuvent être détruits, piégés : il faut être capable de traverser les différentes coupures humides de manière autonome." Le 19e régiment du génie est capable de se déplacer dans toute la France et l'Europe pour ce type de manoeuvre.

Infos +

Le 19e régiment du génie de Besançon est le plus important des forces terrestres. "C'est une ruche de savoir-faire", précise le chef de corps Christophe Bizien en indiquant le tout le pannel des capacités des 1.700 actifs : "il y a des artificiers, des plongeurs, des franchisseurs, deux compagnies de combat, c'est le régiment le plus complet du génie."