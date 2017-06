Le 52 Battant : un espace collaboratif des industries culturelles et créatives

Dans le cadre de sa politique de soutien à la filière culturelle et créative, Le Grand Besançon a souhaité dédier un lieu à ses acteurs. La Coursive Boutaric, pôle d’entreprises créatives dijonnais, a été retenue pour gérer et animer cet espace.

Le 52 Battant accueillera :

une dizaine de coworkers qui disposeront d’un espace de travail collaboratif avec atelier partagé et salle de réunion,

un showroom pour promouvoir les créateurs du Grand Besançon,

une programmation pour animer la filière et l’accompagner dans son essor et sa professionnalisation

Quels domaines d’activités sont concernés par la filière culturelle et créative ?

Arts de la scène, arts visuels, cinéma, danse, design, édition, jeux vidéo, photographie, musique, média, patrimoine, théâtre, web, graphisme, publicité, art contemporain, artisanat d’art.

Le programme d’actions dédié aux entreprises culturelles et créatives :

Le point central des actions dédiées à la filière est le guichet unique : accueillir et orienter les porteurs de projet et structures vers les dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise et les réseaux spécifiques au secteur. Cet accueil sur rendez-vous débutera dès le 1 er juin aux Ateliers Zone Art.

A cela s’ajoutent des ateliers de formation, des rendez-vous professionnels avec retours d’expérience, échanges de bonnes pratiques, des rencontres professionnelles régionales et autres temps formels et informels.

La coursive Boutaric à Dijon :

Ce regroupement d’entreprises culturelles et créatives en pôle remonte à 2010, "Coopérer pour se développer". La Coursive Boutaric est lauréate de l’appel à projet pour la création de Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) en 2014. Ses objectifs s’articulent aujourd’hui autour de trois axes :

Accélérer le développement économique des membres du pôle par la coopération et la mutualisation des moyens et des compétences

Structurer la filière culturelle et créative du territoire par la création d’outils d’aide à l’émergence et à la professionnalisation des entrepreneurs culturels et créatifs

Contribuer à l’attractivité du quartier des Grésilles à Dijon, en pleine requalification urbaine, par le développement d’activités économiques et de projets culturels participatifs.

Info +