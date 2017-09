Le 棒 禅 道 arrive à Besançon…

Cette année marque une nouvelle expansion pour le Bozendo :

quatre nouveaux clubs ont ouverts

trois en France (en Bretagne, dans les Cévennes et à Besançon)

un en Irlande (à Dublin).

maCommune.info : Combien y-a-t-il de centre proposant le Bozendo en France ? En Franche-Comté ?

Marion Lestienne : "Le Bozendo (棒 禅 道) est un art martial qui a été introduit en France en 1971. Jusqu'à l'année dernière, il y avait seulement quelques clubs situés dans le sud de la France (Saint-Affrique, Montpellier, Saint-Jean de Védas et Clermont-l'Hérault)".

mC : Pourquoi avoir choisi Besançon ?

Marion Lestienne : "Pratiquante de Bozendo depuis plusieurs années, et professeure depuis 2013, j'ai atteint le grade de ceinture noire IIème dan au club de Montpellier, ville où j'ai grandi, puis étudié. J'ai ensuite déménagé à Besançon où j'ai débuté un Doctorat en sciences de l'environnement. Je suis arrivée l'année dernière (octobre 2016) et j'ai très vite eu l'envie d'exporter dans la région cet art martial riche qui me manquait beaucoup. J'ai créé l'association puis obtenu des créneaux au sein des infrastructures municipales et universitaires. Ces démarches ont été fructueuses et le Bozendo fait sa première rentrée cette année !"



mC : Est-ce un sport de compétition ou de loisir ?

Marion Lestienne : "Le Bozendo signifie littéralement -"la voie du zen par la pratique du bâton"-. Il s'agit d'un art martial sans compétition dans lequel chacun évolue à son rythme dans le but de l'épanouissement personnel, d'acquérir des réflexes de défense, ou tout simplement de se maintenir en forme physique. Le but du Bozendo n'est pas de diviser les pratiquants en gagnants et perdants, en forts et faibles, mais de leur donner les moyens d'accéder avec calme, mesure et efficacité à une maitrise de soi, physique et mentale".



mC : En quoi est-ce différent des autres sports de combat ?

Marion Lestienne : "A la différence d'un sport de combat, un art martial travaille le côté externe (sport / physique) et le côté interne (aspect méditatif / voie). Le pratiquant va effectuer un travail complet sur lui-même et pourra mettre en parallèle sa pratique et son cheminement personnel".

mC : Quels sont les bénéfices sur la santé ?

Marion Lestienne : "Le Bozendo apporte force, souplesse et dextérité. Le côté martial et méditatif de cette discipline développera chez tout pratiquant régulier une confiance en soi, une assurance et un contrôle de soi".



mC : Existe-t-il une fédération du Bozendo en France-Comté ?

Marion Lestienne : "La pratique du Bozendo est organisée autour du Conseil Supérieur de Bozendo (CSB), qui garantit notamment la qualité de l'enseignement dispensé et la formation des professeurs. Notre fédération est l'UFOLEP (L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF))."

mC : Qui peut pratiquer ce sport ?

Marion Lestienne : "Le Bozendo est ouvert à tous dès 12 ans. Les cours sont tous niveaux confondus pour permettre à chacun et chacune de pratiquer avec des partenaires très différents. Chacun progresse à son rythme, dans le respect de soi et des autres."

Info +

Les horaires de cours sont les suivants :

Mercredi : 18h - 19h30 (réservé aux étudiants/personnels de l'université) au Dojo de l'U-Sport (31 Rue de l'Épitaphe, bât.4, salle 2)

Mercredi : 19h30 - 21h (ouvert à tous) au Dojo de l'U-Sport (31 Rue de l'Épitaphe, bât.4, salle 2)

Jeudi : 20h - 22h (ouvert à tous) à la salle d'escalade/gym de Malcombe (17 Avenue François Mitterrand)

Contacts et informations supplémentaires :