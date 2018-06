Le bar Pouchkine au centre-ville de Besançon va devenir…

Le gérant Issa Erdem et son associé Thierry Devaux ont voulu créer un restaurant "dans l'air du temps" avec des produits bios, du 'fait-maison" et des circuits courts. Des plats végan seront proposés et la carte changera régulièrement : "nous avons voulu une cuisine contemporaine et semi-gastro. La carte n'est pas encore terminée".

"Un plafond cathédral, des arbres…"

En ce qui concerne la structure du futur restaurant, Issa Erdem précise que l'ancien Pouchkine sera méconnaissable après les travaux. "Nous avons maintenant un plafond cathédral et bientôt un endroit végétal avec des arbres".

Un centre de nuit

En plus du Pouchkine, Issa Erdem est co-gérant de la Cale qui jouxte l'actuel établissement. "Il fallait faire évoluer l'établissement. Je voulais lier le concept bar-lounge. Avec la Cale à côté, nous allons proposer un centre de nuit".

