Basket : le BesAC officiellement en Nationale 1

Philippe Tristram, le président et Pierre Labbé, le président délégué, avaient été audités, à Paris, le vendredi 1er juin 2018 par la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB).

Un examen de passage qui avait duré trois heures avec la nécessité, en en sortant de fournir quelques documents supplémentaires. Ce qui a été fait la semaine dernière.

"Une équipe à bâtir"

Aves des comptes à l’équilibre sur les trois dernières saison, le CCG a officialisé hier après-midi, la montée en Nationale 1. Une excellente nouvelle pour le sport bisontin.

"Reste maintenant à bâtir l’équipe qui s’alignera, en septembre prochain, dans une compétition qui représente le 3e niveau français. Un nouveau chantier commence...", précise Pierre Labbé. "A commencer par le coach. Les dirigeants du BesAC ont rencontré, cet après-midi, Nicolas Faure, le grand artisan de la montée et lui ont fait une proposition, sachant qu’il ne pourra plus occuper son poste de CTS de Bourgogne et celui de coach du BesAC. Il va devoir choisir puisque la règlementation en N1 exige un coach professionnel à plein temps". Nicolas Faure donnera une réponse ce mardi 12 juin.