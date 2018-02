Le BesAC sans trembler

A Besançon, BesAC bat Salon-de Provence Sapela 83-66. C’est une victoire de plus. La 13e depuis début septembre et le début du championnat. Une nouvelle victoire qui maintient le BesAC toujours aussi bien ancré à la seconde place de N2 et continue à ouvrir des perspectives de Nationale 1, alors qu’il reste 10 étapes de saison régulière.