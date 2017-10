Le Boccacio, un nouveau restaurant de poisson à Besançon

Xavier Gualano, le propriétaire, souhaite ouvrir un restaurant proposant du poisson grillé à la plancha dans un univers très confortable et très tendance à la fois. "Nos clients pourront s'installer sur des banquettes en velour et admirer un décoration cosi, avec des murs en plaquage doré, une moquette noire, etc. un très beau cadre" nous décrit-il.

Pourquoi un restaurant de poisson ?

Etant déjà le propriétaire de La Gourmandine, un restaurant qui est aussi un salon de thé (rue des Granges), Xavier Gualano a préféré ouvrir un restaurant avec une spécialité. "Nous proposerons des calamars, du Saint Pierre, mais aussi des couteaux à la plancha, des plateaux de fruits de mer cet hiver, etc. avec des desserts qui ont fait notamment la réputation de La Gourmandine la tarte au citron meringuée et le bannofee". Côté vins, la cave du Boccacio sera garnie de "bouteilles de Chablis, de quelques vins de Bourgogne entre autres."

Le Boccacio installera une terrasse de 15 places assises.

Infos +