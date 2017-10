Le bureau de poste d'Ecole Valentin rouvre dans quelques jours...

La poste d’Ecole-Valentin a été modernisée et propose dorénavant une offre de services plus personnalisée et plus accessible pour répondre notamment aux besoins spécifiques de sa clientèle professionnelle. Un investissement de 135 000€ et sept semaines de travaux ont été nécessaires pour transformer La Poste d’Ecole-Valentin qui va rouvrir ses portes le 30 octobre à 13h30.

Les nouveautés

Au sein de la poste d’Ecole-Valentin, La Poste a développé un espace personnalisé pour sa clientèle professionnelle. La relation avec les Pros évolue dans l’espace de vente, avec un îlot Pros moderne et ergonomique.

Accueillis dès l’entrée dans l’espace commercial, les clients pourront également s’orienter, s’ils le souhaitent, en toute autonomie. La signalétique a en effet entièrement été repensée pour les guider aisément vers les différents univers.

Deux îlots dans l’espace commercial, deux tablettes numériques et une zone conseil client spécifique

Ces points d’accueil devraient permettre aux clients de réaliser l’opération de leur choix (retrait/dépôt de colis et lettres recommandées, encaissement rapide des achats réalisés en libre-service, envoi/réception de mandats ou toutes autres opérations financières). Les guichetiers sont désormais dotés de smartphones ou de tablettes pour les opérations les plus courantes afin de répondre aux demandes des clients au cœur de l’espace de vente.

Les produits sont présentés sur un mobilier libre-service pour les achats rapides (timbres, emballages préaffranchis, La Poste Mobile...).

Infos +

De nouveaux équipements sont installés dont un automate bancaire permettant le retrait et le dépôt d’argent rapidement et en toute autonomie et un automate de dépôt de chèques à crédit immédiat.

Dotés de nouvelles fonctionnalités, une nouvelle génération d’automates multiservices permet de faciliter et d’optimiser rapidement les opérations simples.

(Communiqué)