Le Café-Café de retour... rue Claude Pouilley !

"Nous ne changeons rien. Nous gardons notre carte avec ses produits frais et notre ambiance bistro très familial. Tout est fait-maison ", explique Guillaume Roux, le gérant concoctera bientôt à nouveau ses desserts.

Avec trois personnes en salle et cinq en cuisine, le Café-Café a doublé de volume en superficie "je suis passée de 30m2 à presque 80 rue Claude Pouilley. J'ai recruté un barman et un commis de cuisine en plus. Nous servirons entre 60 et 65 couverts".

L'équipe restera "au moins entre trois et cinq ans", le temps des travaux rue Claude Pouilley soient fini. "Le reste se décidera à terme".

Info +

Le Café-Café