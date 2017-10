Le Café-resto-Signes : le premier restaurant pour les malentendants à Besançon

L'idée est partie il y a un an de Johann, un client malentendant, qui aime se rendre au Salon d'Hugo "De fil en aiguille, l'idée d'un café des signes est venue sur la table", explique Sylvain Jumeaux, le gérant et cuisinier de l'établissement.

"Ma mère gardait des enfants malentendants"

L'univers des signes n'est pas étrangers à Sylvain Jumeaux qui en a appris les prémices dès son plus jeune âge : "Je connais un petit peu la communauté malentendantes parce que ma maman gardait des enfants malentendants", explique-t-il. "J'ai développé la gestuelle pour communiquer avec eux".

Des plats régionaux

Le salon d'Hugo et le café des signes se retrouvent sur la gourmandise : "je cuisine des produits régionaux, tout est frais, d'ailleurs je n'ai pas de congélateur", souligne Sylvain Jumeaux. Parmi la dizaine de plats proposés, les clients peuvent trouver : des raviolis à la truffe d'Albas, des tagliatelles au saumon frais, des tartes aux fruits, des mousses, des tiramisus... et tout cela est fixé selon l'envie du cuisinier et "des arrivages du marché", nous indique-t-il. A partir de janvier, le cuisinier va partir sur une nouvelle formule menu "qui est plus pratique pour les malentendants".

De nouveaux plats à venir au Salon d'Hugo

Pour la saison hivernale, Sylvain Jumeaux va renouveler sa carte : "je ferai davantage de plats en sauce, du foie gras, et je vais cuisiner de la souris d'agneau caramélisée". Le gérant prévoit notamment des soirées Mont d'Or …

Info +