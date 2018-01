Le carnet de route de Raphaëlle Tervel

La première partie de saison

Je suis mitigée sur notre début de saison, il est fait de hauts et de bas. On débute bien la saison en prenant des points contre de très bonnes équipes (Brest, Nice, Issy Paris), puis après ça devient plus dur avec l’accumulation des matchs on a perdu des points face à des adversaires moins bien que nous au classement...

La Coupe d’Europe

Si on a perdu de l’énergie et des points au cours de cette Coupe d’Europe, on a néanmoins engrangé de l’expérience et vécu des moments formidables lors de ces quatre matchs. On n’était pas favori face aux danoises de Silkeborg, mais l’on s’est quand même qualifié au terme d’un très beau match retour.

Ensuite, on a joué le gratin de la compétition lors de la double confrontation face aux Russes de LADA, qui d’ailleurs ont confirmé leur supériorité la semaine dernière face à Paris. C’est donc une belle expérience pour ce groupe qui est talentueux, mais jeune.

L’Équipe de France sur le toit du monde

C’est super pour le hand féminin, l’Équipe de France c’est la vitrine de notre discipline et du travail fourni par les clubs français puisqu’une majorité de nos championnes évoluent dans l’hexagone. Désormais c’est aux clubs de handball féminin de profiter de la vague de cette réussite qui devrait également en engendrer d’autres lorsqu’on voit les talents des générations à venir.

Les prolongations de contrats

Je suis satisfaite des prolongations signées jusque-là. On conserve notre noyau dur et la marge de progression du groupe est importante. Maintenant il faut amener plus d’expérience, on espère se renforcer avec une joueuse sur la base arrière, si possible polyvalente.

La signature de Gervaise Pierson

Cette signature illustre clairement notre envie d’amener de l’expérience à notre effectif. En plus d’être une joueuse d’expérience, c’est une fille qui entre humainement dans notre projet et j’ai hâte de pouvoir travailler avec elle.

Les liens avec le staff

Notre staff technique reste le même et il est super bien huilé ! Il est composé de passionnés et des gens compétents. On ne peut pas faire mieux en terme de compétences et de complémentarité. On a envie d’aller le plus loin possible avec ce groupe et la prolongation de Sébastien Mizoule en tant que responsable du centre est une bonne nouvelle pour le club et son projet.

Les prochains rendez-vous

Nous allons enchaîner avec quatre matchs de très haut niveau sur le prochain mois, c’est un peu notre mois Ligue des Champions (rires) ! On débute dès samedi avec la réception de Metz qui est intouchable depuis le début de la saison. Cette équipe marche sur l’eau... après ça reste du sport et nous on aime les défis ! On verra bien ce qui se passe, mais c’est encore un match intéressant à jouer, quel que soit le résultat.

Ensuite nous irons à Brest, avant de recevoir à nouveau Metz (en Coupe de France), puis d’accueillir Nantes.