Le CFAI Franche-Comté fête l'industrie à Besançon !

Le parking du CFAI Franche-Comté de Besançon se transformera en village éphémère avec pas moins de 55 tentes destinées à promouvoir tout type de contrats (job d'été, stage, apprentissage, CDD, CDI…) "Le CFAI Sud accueille 250 jeunes par an en apprentissage" explique Philippe Labouche, directeur développement communication recrutement au CFAI Franche-Comté. De nombreuses animations sont également organisées pour faire"découvrir les métiers de l'industrie".

Parmi les 34 entreprises présentes sur le site, quatre sont issues de l'intérim et proposeront des emplois en industrie mais aussi sur d'autres secteurs "un mur sera mis en place avec plus de 350 offres d'emplois. "Nous voulons permettre aux visiteurs d'évaluer, à travers cette fête, les besoins de l'entreprise et montrer qu'ils existent" commente le directeur.

Des animations pour les enfants, jeunes, adultes et tous les curieux

Les différentes tentes proposent des animations hétéroclites, "des démonstration dynamiques de découpage, soudage, impression 3D à la camionnette des nouvelles technologies du Fablab au casque à réalité virtuelle" tout le monde pourra trouver chaussure à son pied.

Voici la liste des animations :

Rencontre avec les entreprises et agences intérims

Démonstration des filières du CFAI

Atelier gravure au laser sur jeton de chariot de supermarché

Une tente d'information sur l'hébergement, la restauration… pour les jeunes souhaitant faire un apprentissage

Une tente sur la réglementation des apprentis (les règles, la rémunération, comment cela se passe)

Une tente relooking "pôle-emploi" où des conseils seront donnés en relooking et en image

Animation avec la camionnette Iron Man du Fablab Frenchmakers " pour voir les métiers du futur", souligne le directeur

Le "techno-ride" soit le masque à réalité virtuelle

Le PSB football proposera des jeux d'adresse

Un simulateur de pilotage de voiture et une voiture tonneau " pour comprendre les dangers".

Démonstration de pilotage de drones au-dessus du bâtiment "les images seront retransmis sur un grand écran et des lunettes à 180°C" explique Philippe Labouche.

Deux food truck pour se restaurer

A savoir, le CFAI de Besançon aura un nouveau BTS en septembre 2017 intitulé "conception des processus de découpe et d'emboutissage" . Il concernera les découpes du métal en lien avec le cahier des charges du client.

Info +

CFAI Franche Comté

Mercredi 24 mai 2017 de 10h à 18h

8, avenue des Montboucons – 25 000 Besançon

Le parking en face du CFAI est mis à disposition gratuitement pour les participants à la journée

Entrée libre, ouvert à tous