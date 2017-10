Le chiffre du mois : combien de restaurants en Franche-Comté ?

Avec 2,1 restaurants par millier d’habitants, la Franche-Comté n'a pas à rougir face à la Bourgogne, même si, avec 355 établissements, la commune de Dijon et sa future cité de la gastronomie disposent de loin du plus grand nombre de tables de la région.

220 restaurants à Besançon

Sur le territoire franc-comtois, les établissements se concentrent dans et autour des principaux pôles urbains : la commune de Besançon en rassemble plus de 220, Belfort une centaine, Montbéliard et Lons-le-Saunier une cinquantaine chacun.

Mais les restaurateurs ne s’installent pas uniquement dans ces espaces densément peuplés. L’offre culinaire est d’autant plus élevée que la zone est touristique. C’est dans les territoires montagneux et plus particulièrement à proximité des stations de ski - Hauts-de-Bienne, Les Rousses et Métabief en tête – que le nombre de restaurants est le plus élevé au regard de la population résidente, avec plus de 10 établissements par millier d’habitants. Les stations thermales – Luxeuil-les-Bains, Salins-les-Bains – ne sont pas en reste et attirent également leur part de restaurants.

Le Jura, département le mieux doté en nombre de restaurants par habitant

Avec 2.7 restaurants par millier d’habitants Le Jura est globalement le département le mieux équipé en restaurants de Bourgogne-Franche-Comté, devant la Côte-d’Or dont la population est nettement plus importante.

Enfin, avec six établissements pour près de 300 âmes, soit plus de 20 par millier d’habitants, Doucier, au cœur des lacs du ans le Jura est de très loin la commune la mieux dotée servie de Franche-Comté et même de toute la région ! Voilà qui pourrait donner des idées aux gourmands !

Insee Bourgogne Franche-Comté