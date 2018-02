Le chiffre du mois : combien y a-t-il d'emplois agricoles en Franche-Comté ?

La taille des exploitations agricoles augmente en même temps que leur nombre diminue. La SAU (surface agricole utilisée) a plus que doublé entre 1988 et 2013, passant de 35 à 79 hectares par exploitation en Franche-Comté. C’est en Haute-Saône que la taille des exploitations est la plus importante désormais : près de 100 hectares en moyenne.

Elle est nettement plus faible dans le Territoire de Belfort, particulièrement urbanisé : environ 60 hectares, plus proche de la moyenne nationale qui se situe à 65 hectares. Pour définir grandes et moyennes exploitations toutefois, on n’utilise non pas la superficie mais la production brute standard en euros. Selon ce critère, c’est dans le Doubs que le poids des grandes et moyennes exploitations est le plus important.

12 800 emplois en Franche-Comté

Au final, sur les quatre départements, ce sont 9 000 exploitations environ qui perdurent pour quelque 12 800 emplois, soit 3,2 % % des emplois en Franche-Comté. C’est plus qu’au niveau national, où l’emploi agricole pèse pour 2,7 % de l’emploi total. Là encore il demeure des disparités territoriales, l’agriculture allant de 5 % des emplois en Haute-Saône à 0,7 % dans le Territoire de Belfort.

L'emploi agricole est davantage présent dans des communes de petite taille et représente même l’intégralité des emplois pour 102 d’entre elles. Parmi les plus importantes on trouve Achey, en Haute-Saône : 30 emplois. Domprel, dans le Doubs, et Molain, dans le Jura : 24 emplois.

Plus d'élevage de bovins pour la production de lait

L’élevage de bovins, principalement pour la production de lait, est l’orientation agricole la plus répandue en Franche-Comté. Il va de 40 % des grandes et moyennes exploitations en Haute-Sâone à plus de 80 % dans le Doubs. (Sources : Agreste – Recensements de l'agriculture – Enquête Structure des Exploitations Agricoles 2013 / Insee – Recensement de la population 2014)

