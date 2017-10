Le chômage baisse en Bourgogne-Franche-Comté

En France métropolitaine, ce nombre baisse de 0,2 % sur trois mois (–1,8 % sur un mois et –0,5 % sur un an).Fin septembre2017, en Bourgogne-Franche Comté,le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A ) s'établit à 126 500.Ce nombre baisse de 2,1 % sur trois mois (soit–2 760 personnes). Il diminue de 3,1 %sur un mois et de 4,2 % sur un an.

En Bourgogne-Franche Comté,le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s'établit à 216 630 fin septembre 2017.Ce nombre baisse de 0,1 % sur trois mois (soit–190personnes).Il diminue de 1,3 %sur un mois et progresse de 0,3 % sur un an.

En France métropolitaine, ce nombre augmente de1,0 %sur trois mois (–0,5 % sur un mois et +2,6 % sur un an).

En détails…

Demandeurs d'emploi en catégorie A :

Côte d'Or : -3,1 sur un mois, -1,1 sur trois mois et -2,0 sur un an

Doubs: -4,1 sur un mois, -3,6 sur trois mois, -6,8 sur un an

Jura: -1,2 sur un mois, -2,2 sur trois mois, -3,5 sur un an

Nièvre :-1,0 sur un mois, -1,3 sur trois mois, -5,2 sur un an

Haute-Sâone: -4,7 sur un mois, -5,2 sur trois mois, -5,9 sur un an

Saône et Loire : -2,4 sur un mois, -0,9 sur trois mois, -2,1 sur un an

Yonne : -2,7 sur un mois, 0,7 sur trois mois, -2,9 sur un an

Territoire de Belfort : -5,6 sur un mois, -6,2 sur trois mois, -9,3 sur un an

Demandeurs d'emploi en catégorie A,B, C

Côte d'Or -1,1 sur un mois, 0,5 sur trois mois, 1,2 sur un an

Doubs -2,1 sur un mois, -0,9 sur trois mois, -0,3 sur un an

Jura : -0,6 sur un mois, -0,4 sur trois mois, -0,4 sur un an

Nièvre: -0,1 sur un an, 0,3 sur trois mois, 0,6 sur un an

Haute-Saône: -0,9 sur un mois, -1,5 sur trois mois, 0,5 sur un an

Saône-et-Loire: -1,2 sur un mois, 0,6 sur trois mois, 0,7 sur un an

Yonne: -1,5 sur un mois, 0,9 sur trois mois, 0,5 sur un an

Territoire de Belfort: -2,0 sur un mois, -1,6 sur trois mois, -1,7 sur un an