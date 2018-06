Le CHRU de Besançon récompensé à Paris pour l’implication de ses équipes dans un projet culturel

Le kamishibaï c'est quoi ?

C'est un art ancestral japonais qui permet de raconter des histoires. Cet art s'appuie sur des planches illustrées que le conteur fait passer dans une valise en bois évidée appelée "butaï".

Celle-ci comporte des volets qui s'ouvrent et se ferment sur un espace vide à travers lequel le public voit les illustrations défiler au fil de la narration.

"La séance commence par un peu d’histoire, depuis Bouddha jusqu’aux mangas, et autres explications relatives au kamishibaï. Puis on se salue en mode japonais et vient ensuite le temps du conte", explique le CHRU de Besançon. L’artiste invite ensuite les patients à participer. Ils mettent ensuite le conte en musique : bâton de pluie et/ou xylophone à chaque changement de planche, bruitages...

Info +