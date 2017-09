Un nouveau groupe La République en Marche au sein du conseil municipal de Besançon…

"Il s'agit de la création d'un groupe LREM progressiste et de société civile et nous sommes dans la majorité municipale", a déclaré Jean-Louis Fousseret. Selon lui, "rien de change dans les relations, il faut juste que les choses soient claires : je ne change pas, je reste un homme de gauche qui souhaite réunir celles et ceux qui veulent que les choses changent", a-t-il ajouté.

"Si d'autres veulent nous rejoindre, ils seront les bienvenus"

L'objectif, d'après le maire, reste le même que lors de sa réélection en 2014 : "réaliser le programme pour lequel nous avons été élus et je veux continuer à avancer et réaliser nos promesses de campagne. Nous avons voulu nous fédérer et il n'est pas question de compétition." Et de préciser que "si d'autres veulent nous rejoindre, qui se reconnaissent dans les valeurs fondatrices de La République en Marche, ils seront les bienvenus".

Composition du groupe La République en Marche au sein du conseil municipal :

Président du groupe : Pascal Curie, conseiller municipal délégué en charge des musées et du réseau Vauban (ex-groupe Parti socialiste)

Membres du groupe :

Jean-Louis Fousseret , maire de Besançon (ex- groupe Parti socialiste)

, maire de Besançon (ex- groupe Parti socialiste) Danielle Dard , 1ère adjointe, déléguée aux solidarités et au CCAS (ex-groupe Société civile)

, 1ère adjointe, déléguée aux solidarités et au CCAS (ex-groupe Société civile) Danièle Poissenot, adjointe à la tranquillité publique (ex-groupe Parti socialiste)

adjointe à la tranquillité publique (ex-groupe Parti socialiste) Eric Alauzet , conseiller municipal délégué aux relations avec les institutions (ex-groupe EELV)

, conseiller municipal délégué aux relations avec les institutions (ex-groupe EELV) Catherine Thiebaut , adjointe aux bâtiments (ex-groupe EELV)

, adjointe aux bâtiments (ex-groupe EELV) Gérard Van Helle , conseiller municipal délégué à la lutte contre les discriminations (ex-groupes EELV, Société civile)

, conseiller municipal délégué à la lutte contre les discriminations (ex-groupes EELV, Société civile) Dominique Schauss , conseiller municipal délégué en charge du projet Saint-Jacques (ex-groupe Parti socialiste)

, conseiller municipal délégué en charge du projet Saint-Jacques (ex-groupe Parti socialiste) Béatrice Falcinella , conseillère municipale déléguée en charge de Proxim’cité (ex-groupe Parti socialiste)

, conseillère municipale déléguée en charge de Proxim’cité (ex-groupe Parti socialiste) Karima Rochdi , conseillère municipale déléguée en charge du Contrat de Ville (ex-groupe Société civile)

, conseillère municipale déléguée en charge du Contrat de Ville (ex-groupe Société civile) Guerric Chalnot , conseiller municipal délégué en charge des équipements sportifs et du commerce de proximité (ex-groupe Société civile)

, conseiller municipal délégué en charge des équipements sportifs et du commerce de proximité (ex-groupe Société civile) Rémi Sthal , conseiller municipal délégué à la coopération décentralisée (ex-groupe EELV)

, conseiller municipal délégué à la coopération décentralisée (ex-groupe EELV) Myriam Lemercier, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées, au conseil des sages et au conseil bisontin des jeunes (ex-groupe Parti socialiste)

Représentation des groupes politiques du conseil municipal de Besançon :

Groupe Majoritaire :

Groupe La République en Marche : 13

Groupe Parti Communiste : 5

Groupe Europe Ecologie les Verts : 5

Groupe Parti Socialiste + Société Civile : 17

Société Civile : 1

Opposition :